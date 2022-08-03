Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (фильм, 1999) смотреть онлайн
7.31999, The Blair Witch Project
Ужасы78 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Дэниэл
Мирик
- ЭСРежиссёр
Эдуардо
Санчес
- Актриса
Хезер
Донахью
- Актёр
Джошуа
Леонард
- МСАктёр
Майкл
С. Уильямс
- БГАктёр
Боб
Гриффин
- ДКАктёр
Джим
Кинг
- ССАктриса
Сандра
Санчес
- ЭСАктёр
Эд
Суонсон
- ПДАктриса
Патриша
ДеКу
- ММАктёр
Марк
Мейсон
- ДХАктриса
Джеки
Холлекс
- Сценарист
Дэниэл
Мирик
- ЭССценарист
Эдуардо
Санчес
- Сценарист
Хезер
Донахью
- РКПродюсер
Робин
Кови
- ГХПродюсер
Грегг
Хейл
- КДПродюсер
Кевин
Дж. Фокс
- Монтажёр
Дэниэл
Мирик
- ЭСМонтажёр
Эдуардо
Санчес
- АККомпозитор
Антонио
Кора