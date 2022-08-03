Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
Wink
Фильмы
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света

Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (фильм, 1999) смотреть онлайн

7.31999, The Blair Witch Project
Ужасы78 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В октябре 1994 года трое студентов-кинематографистов исчезли в лесах штата Мэриленд во время съемок документального фильма… Год спустя отснятый ими материал был найден.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»