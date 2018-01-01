WinkФильмыВедьма из Блэр: Курсовая с того светаАктёры и съёмочная группа фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»
Актёры и съёмочная группа фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»
Актёры
АктрисаHeather Donahue
Хезер ДонахьюHeather Donahue
АктёрJoshua 'Josh' Leonard
Джошуа ЛеонардJoshua Leonard
АктёрMichael 'Mike' Williams (в титрах: Michael Williams)
Майкл С. УильямсMichael C. Williams
Актёр
Боб ГриффинBob Griffin
АктёрBurkittsville resident Interviewee
Джим КингJim King
Актриса
Сандра СанчесSandra Sánchez
Актёр
Эд СуонсонEd Swanson
Актриса
Патриша ДеКуPatricia DeCou
Актёр
Марк МейсонMark Mason
Актриса