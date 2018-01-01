Wink
Фильмы
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
Актёры и съёмочная группа фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»

Режиссёры

Дэниэл Мирик

Дэниэл Мирик

Daniel Myrick
Режиссёр
Эдуардо Санчес

Эдуардо Санчес

Eduardo Sánchez
Режиссёр

Актёры

Хезер Донахью

Хезер Донахью

Heather Donahue
АктрисаHeather Donahue
Джошуа Леонард

Джошуа Леонард

Joshua Leonard
АктёрJoshua 'Josh' Leonard
Майкл С. Уильямс

Майкл С. Уильямс

Michael C. Williams
АктёрMichael 'Mike' Williams (в титрах: Michael Williams)
Боб Гриффин

Боб Гриффин

Bob Griffin
Актёр
Джим Кинг

Джим Кинг

Jim King
АктёрBurkittsville resident Interviewee
Сандра Санчес

Сандра Санчес

Sandra Sánchez
Актриса
Эд Суонсон

Эд Суонсон

Ed Swanson
Актёр
Патриша ДеКу

Патриша ДеКу

Patricia DeCou
Актриса
Марк Мейсон

Марк Мейсон

Mark Mason
Актёр
Джеки Холлекс

Джеки Холлекс

Susie Gooch
Актриса

Сценаристы

Дэниэл Мирик

Дэниэл Мирик

Daniel Myrick
Сценарист
Эдуардо Санчес

Эдуардо Санчес

Eduardo Sánchez
Сценарист
Хезер Донахью

Хезер Донахью

Heather Donahue
Сценарист

Продюсеры

Робин Кови

Робин Кови

Robin Cowie
Продюсер
Грегг Хейл

Грегг Хейл

Gregg Hale
Продюсер
Кевин Дж. Фокс

Кевин Дж. Фокс

Kevin J. Foxe
Продюсер

Монтажёры

Дэниэл Мирик

Дэниэл Мирик

Daniel Myrick
Монтажёр
Эдуардо Санчес

Эдуардо Санчес

Eduardo Sánchez
Монтажёр

Композиторы

Антонио Кора

Антонио Кора

Antonio Cora
Композитор