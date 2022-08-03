Вечно молодой
Вечно молодой

Вечно молодой (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, Forever Young
Фантастика, Мелодрама97 мин6+

События разворачиваются в 1939 году. Бесшабашный пилот-испытатель Дэниэл МакКормик никак не может отважиться сделать предложение своей возлюбленной Хелен, откладывая до последнего момента. Но счастье не ждeт до завтра — девушка впадает в состояние комы в результате несчастного случая. Убитый горем Дэвид, соглашается на уникальный криогенный эксперимент, в котором он будет заморожен на год. Когда МакКормик приходит в сознание, на улице уже 1992 год.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

