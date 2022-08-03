Вечно молодой (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, Forever Young
Фантастика, Мелодрама97 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
События разворачиваются в 1939 году. Бесшабашный пилот-испытатель Дэниэл МакКормик никак не может отважиться сделать предложение своей возлюбленной Хелен, откладывая до последнего момента. Но счастье не ждeт до завтра — девушка впадает в состояние комы в результате несчастного случая. Убитый горем Дэвид, соглашается на уникальный криогенный эксперимент, в котором он будет заморожен на год. Когда МакКормик приходит в сознание, на улице уже 1992 год.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СМРежиссёр
Стив
Майнер
- Актёр
Мэл
Гибсон
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Кёртис
- Актёр
Элайджа
Вуд
- ИГАктриса
Изабель
Глэссер
- ДУАктёр
Джордж
Уэндт
- ДМАктёр
Джо
Мортон
- НСАктёр
Николас
Сурови
- Актёр
Дэвид
Маршалл Грант
- РХАктёр
Роберт
Хай Гормен
- МСАктриса
Милли
Слэвин
- Сценарист
Джей
Джей Абрамс
- БДПродюсер
Брюс
Дэвей
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ЭСПродюсер
Эдвард
С. Фельдман
- Продюсер
Мэл
Гибсон
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Летенков
- ЛБАктриса дубляжа
Людмила
Безуглая
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- БАХудожник
Брюс
Алан Миллер
- ЭДХудожница
Эджи
Джерард Роджерс
- ДХХудожник
Джей
Харт
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- ДПМонтажёр
Джон
Полл
- РБОператор
Рассел
Бойд
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит