Вечно молодой (фильм, 1992) смотреть онлайн

События разворачиваются в 1939 году. Бесшабашный пилот-испытатель Дэниэл МакКормик никак не может отважиться сделать предложение своей возлюбленной Хелен, откладывая до последнего момента. Но счастье не ждeт до завтра — девушка впадает в состояние комы в результате несчастного случая. Убитый горем Дэвид, соглашается на уникальный криогенный эксперимент, в котором он будет заморожен на год. Когда МакКормик приходит в сознание, на улице уже 1992 год.

