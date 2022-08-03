Комедийный детектив о том, как родственники бизнесмена, владеющего правами на множество настолок, и приехавшая к нему на собеседование архитекторка пытаются понять, кто убил главу семьи. Несмотря на свой юный возраст, Жанна уже успела зарекомендовать себя в архитектуре. В качестве следующего проекта она рассчитывает взяться за реставрацию особняка семьи Джагер, владеющей целой плеядой настольных игр. Сезар, глава семьи, требует, чтобы архитекторы-кандидаты привозили макеты проектов прямо к нему домой. Все члены семьи кажутся Жанне грубыми и неприятными, но, прежде чем она успевает уехать, Сезара находят мертвым. Теперь никто не покинет особняк, пока не найдут убийцу.

