Вечеринка на вылет
Wink
Фильмы
Вечеринка на вылет
7.32022, Murder Party
Комедия, Криминал99 мин18+

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Вечеринка на вылет (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Комедийный детектив о том, как родственники бизнесмена, владеющего правами на множество настолок, и приехавшая к нему на собеседование архитекторка пытаются понять, кто убил главу семьи. Несмотря на свой юный возраст, Жанна уже успела зарекомендовать себя в архитектуре. В качестве следующего проекта она рассчитывает взяться за реставрацию особняка семьи Джагер, владеющей целой плеядой настольных игр. Сезар, глава семьи, требует, чтобы архитекторы-кандидаты привозили макеты проектов прямо к нему домой. Все члены семьи кажутся Жанне грубыми и неприятными, но, прежде чем она успевает уехать, Сезара находят мертвым. Теперь никто не покинет особняк, пока не найдут убийцу.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечеринка на вылет»