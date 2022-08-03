7.32022, Murder Party
Комедия, Криминал99 мин18+
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Вечеринка на вылет (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Комедийный детектив о том, как родственники бизнесмена, владеющего правами на множество настолок, и приехавшая к нему на собеседование архитекторка пытаются понять, кто убил главу семьи. Несмотря на свой юный возраст, Жанна уже успела зарекомендовать себя в архитектуре. В качестве следующего проекта она рассчитывает взяться за реставрацию особняка семьи Джагер, владеющей целой плеядой настольных игр. Сезар, глава семьи, требует, чтобы архитекторы-кандидаты привозили макеты проектов прямо к нему домой. Все члены семьи кажутся Жанне грубыми и неприятными, но, прежде чем она успевает уехать, Сезара находят мертвым. Теперь никто не покинет особняк, пока не найдут убийцу.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Актриса
Алис
Поль
- ЭМАктёр
Эдди
Митчелл
- МАктриса
Миу-Миу
- ППАктёр
Пабло
Поли
- ГКАктёр
Гюстав
Керверн
- Актриса
Сара
Штерн
- ПААктриса
Паскаль
Арбийо
- ЗБАктриса
Забу
Брайтман
- АГАктёр
Адриен
Гионне
- ЛЖАктёр
Люсьен
Жан-Батист
- АОПродюсер
Амори
Овиз
- ЖРПродюсер
Жан-Кристоф
Реймон
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЖПОператор
Жиль
Порте