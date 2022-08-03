В земле
Wink
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В земле
3.42021, In the Earth
Ужасы, Фэнтези103 мин18+

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В земле (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Мир во время пандемии. В лес неподалеку от Бристоля приезжает ученый Мартин Лоуэри, чтобы продолжить исследования почвы, начатые его коллегой. Вместе с Альмой, которая работает гидом в местном парке, он отправляется в двухдневный поход вглубь леса. Ночью на них нападают, ломают оборудование и крадут обувь. Альма и Мартин с трудом приходят в себя, но вскоре встречают Зака, который живeт в палатке неподалеку. Он предлагает им помощь, но на самом деле его планы гораздо более зловещие.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.1 IMDb