В земле (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Мир во время пандемии. В лес неподалеку от Бристоля приезжает ученый Мартин Лоуэри, чтобы продолжить исследования почвы, начатые его коллегой. Вместе с Альмой, которая работает гидом в местном парке, он отправляется в двухдневный поход вглубь леса. Ночью на них нападают, ломают оборудование и крадут обувь. Альма и Мартин с трудом приходят в себя, но вскоре встречают Зака, который живeт в палатке неподалеку. Он предлагает им помощь, но на самом деле его планы гораздо более зловещие.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы, Фэнтези
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Бен
Уитли
- Актёр
Джоэль
Фрай
- ЭТАктриса
Эллора
Торчия
- РШАктёр
Рис
Шерсмит
- ХСАктриса
Хейли
Сквайрс
- ДХАктёр
Джон
Холлинворт
- ММАктёр
Марк
Монеро
- Сценарист
Бен
Уитли
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- Монтажёр
Бен
Уитли
- НГОператор
Ник
Гиллеспи
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл