Фильм В Западне (2021)
О фильме
Эмма и Марк Вебнеры отправляются в загородный дом, чтобы отметить очередную годовщину свадьбы. На первый взгляд, их брак кажется идеальным, но в действительности Эмма устала от психологических издевательств Марка и мечтает уйти к другому. Муж-абьюзер не даст ей этого сделать самым буквальным образом: после торжественного ужина он прикуeт еe наручниками к себе и застрелится. Сможет ли Эмма выбраться из глуши с покойником наперевес и какие еще ловушки Марк успел для нее подготовить?
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МФАктриса
Меган
Фокс
- Актёр
Оуэн
Мэкен
- Актёр
Каллэн
Мулвей
- ДРАктёр
Джек
Рот
- АААктёр
Амл
Амин
- СЮАктриса
Стефани
Юнгер
- ЮБАктёр
Юлиан
Балагуров
- ТДАктриса
Теодора
Джурич
- ЛРАктриса
Лили
Рич
- ДКСценарист
Джейсон
Карви
- ККПродюсер
Криста
Кэмпбелл
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- ДГПродюсер
Джеффри
Гринштейн
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- НСАктёр дубляжа
Николай
Сырокваш
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- СЛМонтажёр
Сильви
Ландра
- ДКОператор
Джэми
Кэйрни