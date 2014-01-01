Wink
Фильмы
В воздухе HD

В воздухе HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Aloft
Драмы92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Иван — маленький мальчик, его мама, Нана, работает на ферме. Она заботится о нем и о его младшем брате Галли, чье психическое состояние ухудшается из-за изнурительной болезни. Однажды к ним приезжает целитель, благодаря которому Нана обнаруживает свои собственные целительные силы…

В воздухе HD смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция, Канада, Испания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В воздухе HD»

Всё