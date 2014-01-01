В воздухе HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Иван — маленький мальчик, его мама, Нана, работает на ферме. Она заботится о нем и о его младшем брате Галли, чье психическое состояние ухудшается из-за изнурительной болезни. Однажды к ним приезжает целитель, благодаря которому Нана обнаруживает свои собственные целительные силы…



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