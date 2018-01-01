Wink
В тихом омуте
Актёры и съёмочная группа фильма «В тихом омуте»

Режиссёры

Адам Рэндолл

Adam Randall
Режиссёр

Актёры

Хелен Хант

Helen Hunt
АктрисаJackie Harper
Джон Тенни

Jon Tenney
АктёрGreg Harper
Оуэн Тиг

Owen Teague
АктёрAlec Travers
Джуда Льюис

Judah Lewis
АктёрConnor Harper
Либэ Барер

Libe Barer
АктрисаMindy
Грегори Алан Уильямс

Gregory Alan Williams
АктёрSpitzky (в титрах: Greg Alan Williams)
Эрика Александр

Erika Alexander
АктрисаLieutenant Moriah Davis
Адам Керн

Adam Kern
АктёрWindow Repairman
Райли Кая

Riley Caya
АктёрJustin Whitter

Сценаристы

Девон Грайе

Devon Graye
Сценарист

Продюсеры

Эрик Фишер

Eric Fischer
Продюсер

Актёры дубляжа

Елена Соловьева

Актриса дубляжа
Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Максим Чихачёв

Актёр дубляжа
Виталий Лойко

Актёр дубляжа
Элиза Мартиросова

Актриса дубляжа

Художники

Грэйс Х. Смит

Grace Smith
Художница