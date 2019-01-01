Фильм В Тихом Омуте (2019)
О фильме
Чем ближе вы подбираетесь к настоящему злу, тем больше опасность, что оно нацелится на вас. Мрачный триллер с Хелен Хант и Джоном Тенни о похищениях детей в американской глуши.
Харперы живут в маленьком городке. Глава семьи Грег работает полицейским, и ему поручают расследовать дело о пропаже десятилетнего мальчика. Случай странный, ведь похожее уже происходило в их городе не так давно: ребенок пропал в лесу, и обнаружить удалось только его велосипед. Тем временем семья Грега рушится из-за измены его жены Джеки, а в их доме начинают происходить странные вещи: то пропадают столовые приборы, то кто-то выпускает хомяка из клетки... Джеки подозревает, что это связано с загадочным исчезновением мальчика, но семейный раздор мешает паре объединиться и подумать о собственной безопасности.
Что за странная сила крадет детей и проникает в дом Харперов? Смотрите в саспенс-драме «В тихом омуте». Фильм 2019 года доступен онлайн на портале Wink.
В тихом омуте смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
- АРРежиссёр
Адам
Рэндолл
- Актриса
Хелен
Хант
- Актёр
Джон
Тенни
- ОТАктёр
Оуэн
Тиг
- Актёр
Джуда
Льюис
- ЛБАктриса
Либэ
Барер
- ГААктёр
Грегори
Алан Уильямс
- ЭААктриса
Эрика
Александр
- АКАктёр
Адам
Керн
- РКАктёр
Райли
Кая
- ДГСценарист
Девон
Грайе
- ЭФПродюсер
Эрик
Фишер
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- МЧАктёр дубляжа
Максим
Чихачёв
- ВЛАктёр дубляжа
Виталий
Лойко
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ГХХудожница
Грэйс
Х. Смит