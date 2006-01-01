В стране женщин
Wink
Фильмы
В стране женщин

В стране женщин (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.12006, In the Land of Women
Драмы, Комедии94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Молодой телесценарист после разрыва с известной актрисой уезжает в пригород Детройта к любимой бабушке, чтобы вернуть душевное равновесие. Но просто отдохнуть ему не дают женщины, живущие по соседству. Он знакомится с семьей Хардвиков — мамой и двумя ее очаровательными дочерьми.

В стране женщин смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В стране женщин»

Всё