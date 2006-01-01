В стране женщин (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.12006, In the Land of Women
Драмы, Комедии94 мин18+
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Сюжет
Молодой телесценарист после разрыва с известной актрисой уезжает в пригород Детройта к любимой бабушке, чтобы вернуть душевное равновесие. Но просто отдохнуть ему не дают женщины, живущие по соседству. Он знакомится с семьей Хардвиков — мамой и двумя ее очаровательными дочерьми.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Кэздан
- АБАктёр
Адам
Броди
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актриса
Мег
Райан
- МВАктриса
Макензи
Вега
- ОДАктриса
Олимпия
Дукакис
- Актриса
ДжоБет
Уильямс
- Актриса
Елена
Анайя
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- ДГАктриса
Джиннифер
Гудвин
- �ДМАктриса
Джина
Мантенья
- ДКСценарист
Джон
Кэздан
- Продюсер
Стив
Голин
- ДКПродюсер
Дэвид
Кантер
- ЛКПродюсер
Лоуренс
Кэздан
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ТКХудожница
Триш
Китинг
- КЛМонтажёр
Кэрол
Литтлтон
- ПКОператор
Пол
Кэмерон
- СТКомпозитор
Стефен
Траск