В стране чудес (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.92019, Basude wandarando
Фэнтези, Приключения115 мин18+
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О фильме
Накануне 16-летия Аканэ по поручению мамы отправляется в магазинчик сувениров, чтобы забрать подарок. Когда она обнаруживает, что еe рука идеально совпадает со странным отпечатком в камне, к вящему удивлению хозяйки магазина Ти, из подвала вдруг вылезает незнакомый мужчина. И заявляет, что он - алхимик по имени Гиппократ, а Аканэ должна последовать за ним и его помощником Пипо в другой мир, чтобы спасти чудесную страну от гибели.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
КачествоSD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КХРежиссёр
Кэйити
Хара
- ММАктриса
Маю
Мацуока
- АВАктриса
Аннэ
Ватанабэ
- АЯАктриса
Акико
Ядзима
- МИАктёр
Масатика
Итимура
- КААктриса
Кумико
Асо
- НТАктриса
Нао
Тояма
- КФАктёр
Кэидзи
Фудзивара
- КОАктёр
Кэнъити
Огата
- НТАктёр
Нобуо
Тобита
- ТГАктёр
Тэссё
Гэнда
- ММСценарист
Михо
Маруо
- СКСценарист
Сатико
Касиваба
- ЁТПродюсер
Ёсинори
Такээда
- МОАктриса дубляжа
Марина
Осенко
- АКАктриса дубляжа
Анастасия
Климушкина
- ЛМАктриса дубляжа
Любовь
Марчук
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гардер
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гуськова
- ИКХудожник
Илья
Кувшинов
- ТНХудожник
Такаси
Накамура
- СНМонтажёр
Сигэру
Нисияма
- ХФКомпозитор
Харуми
Фуки