В стране чудес (фильм, 2019) смотреть онлайн

Накануне 16-летия Аканэ по поручению мамы отправляется в магазинчик сувениров, чтобы забрать подарок. Когда она обнаруживает, что еe рука идеально совпадает со странным отпечатком в камне, к вящему удивлению хозяйки магазина Ти, из подвала вдруг вылезает незнакомый мужчина. И заявляет, что он - алхимик по имени Гиппократ, а Аканэ должна последовать за ним и его помощником Пипо в другой мир, чтобы спасти чудесную страну от гибели.

