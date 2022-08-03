В стране чудес
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В стране чудес

В стране чудес (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.92019, Basude wandarando
Фэнтези, Приключения115 мин18+

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О фильме

Накануне 16-летия Аканэ по поручению мамы отправляется в магазинчик сувениров, чтобы забрать подарок. Когда она обнаруживает, что еe рука идеально совпадает со странным отпечатком в камне, к вящему удивлению хозяйки магазина Ти, из подвала вдруг вылезает незнакомый мужчина. И заявляет, что он - алхимик по имени Гиппократ, а Аканэ должна последовать за ним и его помощником Пипо в другой мир, чтобы спасти чудесную страну от гибели.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В стране чудес»