В стране чудес
Актёры и съёмочная группа фильма «В стране чудес»

Режиссёры

Кэйити Хара

Keiichi Hara
Режиссёр

Актёры

Маю Мацуока

Mayu Matsuoka
АктрисаAkane
Аннэ Ватанабэ

Anne Watanabe
АктрисаChi
Акико Ядзима

Akiko Yajima
АктрисаDoropo
Масатика Итимура

Masachika Ichimura
АктёрHippocrates
Кумико Асо

Kumiko Aso
АктрисаMidori
Нао Тояма

Nao Toyama
АктрисаPipo
Кэидзи Фудзивара

Keiji Fujiwara
АктёрZan Gu
Кэнъити Огата

Kenichi Ogata
АктёрKamadouma
Нобуо Тобита

Nobuo Tobita
АктёрNeko Megane (Cat with Glasses)
Тэссё Гэнда

Tessho Genda
АктёрSaibanchou no Debu Neko (Judge Cat)

Сценаристы

Михо Маруо

Miho Maruo
Сценарист
Сатико Касиваба

Sachiko Kashiwaba
Сценарист

Продюсеры

Ёсинори Такээда

Yoshinori Takeeda
Продюсер

Актёры дубляжа

Марина Осенко

Актриса дубляжа
Анастасия Климушкина

Актриса дубляжа
Любовь Марчук

Актриса дубляжа
Вячеслав Гардер

Актёр дубляжа
Людмила Гуськова

Актриса дубляжа

Художники

Илья Кувшинов

Художник
Такаси Накамура

Takashi Nakamura
Художник

Монтажёры

Сигэру Нисияма

Shigeru Nishiyama
Монтажёр

Композиторы

Харуми Фуки

Harumi Fuuki
Композитор