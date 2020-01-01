7.92020, Chick Fight
Боевики, Драмы93 мин18+
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В ринге только девушки (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
В жизни Анны все резко пошло наперекосяк. Любимая мама умерла, а доброжелательный отец объявил, что он гей. Вдобавок она случайно сожгла собственную кофейню. Пытаясь помочь, лучшая подруга Анны Шарлин прив�одит девушку в подпольный женский бойцовский клуб.
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Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ПЛРежиссёр
Пол
Лейден
- Актриса
Малин
Акерман
- Актриса
Белла
Торн
- Актёр
Алек
Болдуин
- ДСАктриса
Дульсе
Слоун
- ККАктёр
Кевин
Коннолли
- КНАктёр
Кевин
Нэш
- Актёр
Алек
Мапа
- ДДАктриса
Доминик
Джексон
- АБАктриса
Алексия
Бальер
- Продюсер
Малин
Акерман
- ЭКПродюсер
Эш
Кристиан
- ЭКПродюсер
Энн
Клементс
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- БТКомпозитор
Бенсон
Тейлор