В ринге только девушки
Wink
Фильмы
В ринге только девушки
7.92020, Chick Fight
Боевики, Драмы93 мин18+

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В ринге только девушки (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

В жизни Анны все резко пошло наперекосяк. Любимая мама умерла, а доброжелательный отец объявил, что он гей. Вдобавок она случайно сожгла собственную кофейню. Пытаясь помочь, лучшая подруга Анны Шарлин приводит девушку в подпольный женский бойцовский клуб.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Драмы

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В ринге только девушки»

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