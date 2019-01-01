8.82019, Snekker Andersen og den vesle bygda som glømte at det var jul
Драмы, Семейные67 мин12+
В поисках Рождества (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Жители небольшой деревушки обладают удивительной особенностью — когда наступает 24 декабря, они забывают о празднике. Только девочка Элиза просыпается утром со странным чувством. Безуспешно она п�ытается объяснить семье и друзьям, что этот день чем-то отличается от других. Элиза в одиночку отправляется в невероятное путешествие и благодаря новым и неожиданным знакомствам вновь открывает для себя радость Рождества. Теперь она должна сделать так, чтобы вся ее деревня вспомнила о празднике.
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Информация
Рейтинг
5.9 IMDb
- АЭРежиссёр
Андреа
Экербом
- МКАктриса
Мириам
Кольстад Страндт
- ТЭАктёр
Тронд
Эспен Сейм
- Актёр
Андерс
Баасмо Кристиансен
- КСАктёр
Кристиан
Сколмен
- АОАктёр
Александр
Оттесен-Кольстад
- МБАктриса
Мари
Блокхус
- ЯГАктёр
Ян
Гуннар Рэйсе
- МКАктриса
Марианне
Крогнесс
- ООАктёр
Ола
Отнес
- ТЛАктриса
Торунн
Лёдемель Стоккеланд
- ЮКСценарист
Юн
Коре Роке
- ХРСценарист
Харальд
Розенлёв-Эг
- ЛГСценарист
Ларс
Гудместад
- АПСценарист
Альф
Прёйсен
- МСПродюсер
Мартин
Сундланд
- МЛАктриса дубляжа
Марфа
Литвиненко
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- СЙКомпозитор
Стейн
Йохан Григ Хальворсен