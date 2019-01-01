В поисках Рождества
Wink
Детям
В поисках Рождества
8.82019, Snekker Andersen og den vesle bygda som glømte at det var jul
Драмы, Семейные67 мин12+

В поисках Рождества (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жители небольшой деревушки обладают удивительной особенностью — когда наступает 24 декабря, они забывают о празднике. Только девочка Элиза просыпается утром со странным чувством. Безуспешно она пытается объяснить семье и друзьям, что этот день чем-то отличается от других. Элиза в одиночку отправляется в невероятное путешествие и благодаря новым и неожиданным знакомствам вновь открывает для себя радость Рождества. Теперь она должна сделать так, чтобы вся ее деревня вспомнила о празднике.


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Информация

Страна
Норвегия
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Драмы, Фэнтези

Рейтинг

5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В поисках Рождества»

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