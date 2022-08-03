В поисках приключений (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, The Quest
Боевик, Криминал90 мин18+
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О фильме
Было время, когда в мире еще хватало места для пиратской резни, ловушек контрабандистов, работорговцев и древних тайн загадочного Востока. Когда настоящие мужчины могли отправиться на поиски невероятных приключений. Уличный преступник отправляется в путешествие в поисках своего прошлого и будущего.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- РМАктёр
Роджер
Мур
- Актёр
Джеймс
Римар
- ДГАктриса
Джанет
Ганн
- ДМАктёр
Джек
МакГи
- АААктёр
Аки
Алеонг
- АКАктёр
Абдель
Кисси
- Актёр
Луис
Мэндилор
- ЧЧАктёр
Чанг
Чинг Пенг Чаплин
- РКАктёр
Райан
Кутрона
- ПМСценарист
Пол
Моунс
- ФДСценарист
Фрэнк
Дюкс
- Сценарист
Жан-Клод
Ван Дамм
- Продюсер
Моше
Дайамант
- Продюсер
Джейсон
Кларк
- РХПродюсер
Роберт
Хэцки
- ПМПродюсер
Питер
МакДональд
- СЧХудожник
Стивен
Чан
- ЛЧХудожник
Лек
Чайян Чунсуттиват
- ДАХудожник
Джозеф
А. Порро
- ДФМонтажёр
Джон
Ф. Линк
- ДГОператор
Дэвид
Гриббл
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман