В поисках приключений (фильм, 1996) смотреть онлайн

Было время, когда в мире еще хватало места для пиратской резни, ловушек контрабандистов, работорговцев и древних тайн загадочного Востока. Когда настоящие мужчины могли отправиться на поиски невероятных приключений. Уличный преступник отправляется в путешествие в поисках своего прошлого и будущего.

