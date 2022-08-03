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В поисках приключений

В поисках приключений (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, The Quest
Боевик, Криминал90 мин18+

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О фильме

Было время, когда в мире еще хватало места для пиратской резни, ловушек контрабандистов, работорговцев и древних тайн загадочного Востока. Когда настоящие мужчины могли отправиться на поиски невероятных приключений. Уличный преступник отправляется в путешествие в поисках своего прошлого и будущего.

Страна
США, Канада
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В поисках приключений»