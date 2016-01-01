В поисках Дори (фильм, 2016) смотреть онлайн

Даже если ты не такой, как все, с поддержкой друзей можно не только горы свернуть, но и переплыть целый океан. «В поисках Дори» — трогательный мультфильм о маленькой рыбке с большим сердцем, которая ищет маму и папу в подводном мире.



Добродушная синяя рыбка с провалами памяти спустя год после событий «В поисках Немо» внезапно вспоминает о родителях и отправляется их искать. Вместе с друзьями Марлином и Немо Дори пересекает океан, попадая в Институт морской жизни, полный новых опасностей и загадок. Нестабильные воспоминания о родителях вроде бы четко ведут Дори к цели, но путешествие ожидаемо оборачивается вереницей невероятных приключений. Смешные ситуации, трогательные моменты и изумительная анимация от Pixar подарят незабываемый опыт с эффектом присутствия.



Если вы ждете волшебный пинок, чтобы не сдаваться и следовать за мечтой, даже когда путь кажется непосильным, смотрите мультфильм «В поисках Дори». Он вернет веру в то, что нехватка выдающихся качеств не помешает проложить путь к заветной цели.



