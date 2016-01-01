В поисках Дори (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Даже если ты не такой, как все, с поддержкой друзей можно не только горы свернуть, но и переплыть целый океан. «В поисках Дори» — трогательный мультфильм о маленькой рыбке с большим сердцем, которая ищет маму и папу в подводном мире.
Добродушная синяя рыбка с провалами памяти спустя год после событий «В поисках Немо» внезапно вспоминает о родителях и отправляется их искать. Вместе с друзьями Марлином и Немо Дори пересекает океан, попадая в Институт морской жизни, полный новых опасностей и загадок. Нестабильные воспоминания о родителях вроде бы четко ведут Дори к цели, но путешествие ожидаемо оборачивается вереницей невероятных приключений. Смешные ситуации, трогательные моменты и изумительная анимация от Pixar подарят незабываемый опыт с эффектом присутствия.
Если вы ждете волшебный пинок, чтобы не сдаваться и следовать за мечтой, даже когда путь кажется непосильным, смотрите мультфильм «В поисках Дори». Он вернет веру в то, что нехватка выдающихся качеств не помешает проложить путь к заветной цели.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
- ЭСРежиссёр
Эндрю
Стэнтон
- ЭМРежиссёр
Энгус
МакЛэйн
- Актриса
Эллен
ДеДженерес
- Актёр
Альберт
Брукс
- ЭОАктёр
Эд
О’Нил
- КОАктриса
Кэйтлин
Олсон
- ХРАктёр
Хайден
Роуленс
- ТБАктёр
Тай
Бурелл
- Актриса
Дайан
Китон
- ЮЛАктёр
Юджин
Леви
- СМАктриса
Слоун
Мюррэй
- Актёр
Идрис
Эльба
- ВССценарист
Виктория
Страуз
- ЭССценарист
Эндрю
Стэнтон
- ЛКПродюсер
Линдси
Коллинз
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- БРПродюсер
Боб
Роут
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- СААктриса дубляжа
Софья
Ануфриева
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Клопов
- ДШХудожник
Дон
Шэнк
- ЭГМонтажёр
Эксел
Геддес
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман