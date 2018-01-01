Биография

Эллен ДеДженерес — американская актриса, телеведущая, сценарист и продюсер. Получила 11 премий «Эмми». Обладательница премий «Золотой глобус», «Сатурн» и «Спутник». Лауреат Президентской премии Свободы. Родилась в Луизиане, США, в 1958 году. ДеДженерес не собиралась быть актрисой. Окончив школу, она изучала связи с общественностью в университете Нового Орлеана. Подрабатывала официанткой, продавцом, барменом. А потом стала выступать как стендап-комик в барах и небольших ресторанах. Это так хорошо получалось у девушки, что вскоре она попала на телевидение и стала гастролировать по стране. Принимала участие в известных телешоу, а потом начала вести свое — «Шоу Эллен ДеДженерес». Была ведущей церемоний «Оскара» — в 2007 и 2014 году. Впервые на телеэкране Эллен ДеДженерес появилась в 1980 году в сериале Comedy Tonight. Затем последовали роли в других многосерийных телепроектах: «Розанна», «Без ума от тебя», «Эллен». Главные роли актриса сыграла в короткометражке Arduous Moon, комедийном фантастическом фильме «Яйцеголовые», комедии «Господин Ошибка». ДеДженерес также снималась в таких известных сериалах, как «Уилл и Грейс», «Шоу Эллен», «Реальная история». Кроме того, актриса принимала участие в озвучке мультипликационных хитов «Симпсоны», «В поисках Немо» и «В поисках Дори».