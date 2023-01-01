В погоне за Эми (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Chasing Amy
Драмы, Мелодрамы108 мин18+
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Сюжет
Молодой художник теряет голову и ощущение реальности, когда безумно влюбляется в восхитительную красотку, чьи любовные похождения трудно сосчитать. Его друг подбрасывает ему всякие доказательства темного прошлого этой легкомысленной особы. Но влюбленный художник ничего не желает слушать��…
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Смит
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актриса
Джои
Лорен Эдамс
- Актёр
Джейсон
Ли
- ДЮАктёр
Дуайт
Юэлл
- ДМАктёр
Джейсон
Мьюз
- Актёр
Кевин
Смит
- КЛАктриса
Кармен
Ллайвелин
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- Актёр
Скотт
Мосье
- ГТАктриса
Гвиневер
Тёрнер
- Сценарист
Кевин
Смит
- РХПродюсер
Роберт
Хоук
- Продюсер
Скотт
Мосье
- ДППродюсер
Джон
Пирсон
- ДКХудожник
Джон
Карлуччи
- Монтажёр
Скотт
Мосье
- Монтажёр
Кевин
Смит
- ДКОператор
Дэвид
Клайн
- ДПКомпозитор
Дэвид
Пернер