В погоне за Эми (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой художник теряет голову и ощущение реальности, когда безумно влюбляется в восхитительную красотку, чьи любовные похождения трудно сосчитать. Его друг подбрасывает ему всякие доказательства темного прошлого этой легкомысленной особы. Но влюбленный художник ничего не желает слушать��…



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