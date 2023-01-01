В погоне за Эми
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В погоне за Эми

В погоне за Эми (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, Chasing Amy
Драмы, Мелодрамы108 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Молодой художник теряет голову и ощущение реальности, когда безумно влюбляется в восхитительную красотку, чьи любовные похождения трудно сосчитать. Его друг подбрасывает ему всякие доказательства темного прошлого этой легкомысленной особы. Но влюбленный художник ничего не желает слушать…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В погоне за Эми»

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