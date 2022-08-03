В ожжидании весны (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.92012, В ожжидании весны
Мелодрама92 мин12+
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О фильме
История о молодой учительнице Надежде Панаевой, только вышедшей из стен пединститута и начинающей свою взрослую жизнь. Она мечтает о счастье, любимом муже, собственном уютном доме. Но ее мечтам, если и суждено сбыться, то не сразу. Предательство любимого, сгоревший дом, отчаяние и нежелание жить - Наде придется пройти трудный путь к своему счастью и понять, что настоящая любовь - не фантастика.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Войтулевич
- ЕШАктриса
Елена
Шилова
- АВАктриса
Анфиса
Вистингаузен
- ПБАктёр
Петр
Баранчеев
- ИКАктриса
Ирина
Колодяжная
- ТШАктриса
Татьяна
Ширяйкина
- ГААктриса
Галина
Анисимова
- МБАктриса
Мария
Бокова
- ИБАктриса
Инна
Бусова
- ОГАктриса
Олеся
Гмыря
- ТХАктриса
Татьяна
Храмова
- ЕССценарист
Елена
Соловьева
- ЕМПродюсер
Елена
Марковская
- МБПродюсер
Максим
Белицкий
- АКПродюсер
Алексей
Кундрат
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АКОператор
Алексей
Карпухин
- АИКомпозитор
Антон
Ильин