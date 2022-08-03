В ожжидании весны
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В ожжидании весны

В ожжидании весны (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.92012, В ожжидании весны
Мелодрама92 мин12+

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О фильме

История о молодой учительнице Надежде Панаевой, только вышедшей из стен пединститута и начинающей свою взрослую жизнь. Она мечтает о счастье, любимом муже, собственном уютном доме. Но ее мечтам, если и суждено сбыться, то не сразу. Предательство любимого, сгоревший дом, отчаяние и нежелание жить - Наде придется пройти трудный путь к своему счастью и понять, что настоящая любовь - не фантастика.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В ожжидании весны»