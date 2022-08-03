История о молодой учительнице Надежде Панаевой, только вышедшей из стен пединститута и начинающей свою взрослую жизнь. Она мечтает о счастье, любимом муже, собственном уютном доме. Но ее мечтам, если и суждено сбыться, то не сразу. Предательство любимого, сгоревший дом, отчаяние и нежелание жить - Наде придется пройти трудный путь к своему счастью и понять, что настоящая любовь - не фантастика.

