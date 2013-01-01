6.42013, OPERATION OLYMPUS AKA SUDDENLY
Триллеры84 мин18+
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В осаде (фильм, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
Четверо убийц во главе с Бароном, представляются агентами секретной службы, чтобы реквизировать дом вдовы Эллен. Ее дом играет роль снайперской позиции в их плане покушения на президента во время его визита в маленький городок под названием Садденли. Убийцы провели всех местных полицейских, кроме одного - пьяницы Тодда, который служил вместе с покойным супругом Эллен...
В осаде смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
3.6 КиноПоиск
3.6 IMDb
- УБРежиссёр
Уве
Болл
- Актёр
Рэй
Лиотта
- ЭКАктриса
Эрин
Карплак
- ДПАктёр
Доминик
Пёрселл
- ДМАктёр
Дон
Маккэй
- ККАктёр
Коул
Кокер
- ТЛАктёр
Тайрон
Лейтсо
- МПАктёр
Майкл
Паре
- СБАктёр
Стив
Бачич
- ГЧАктёр
Гэрри
Чак
- БФАктёр
Брендан
Флетчер
- РИСценарист
Рауль
Инглис
- УБПродюсер
Ув�е
Болл
- КДХудожница
Клаудия
Да Понте
- ТДМонтажёр
Тони
Дин Смит
- БУОператор
Брендан
Уэгама
- СГКомпозитор
Стью
Голдберг