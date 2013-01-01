В осаде (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Четверо убийц во главе с Бароном, представляются агентами секретной службы, чтобы реквизировать дом вдовы Эллен. Ее дом играет роль снайперской позиции в их плане покушения на президента во время его визита в маленький городок под названием Садденли. Убийцы провели всех местных полицейских, кроме одного - пьяницы Тодда, который служил вместе с покойным супругом Эллен...



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