В осаде
Wink
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В осаде
6.42013, OPERATION OLYMPUS AKA SUDDENLY
Триллеры84 мин18+

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В осаде (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Четверо убийц во главе с Бароном, представляются агентами секретной службы, чтобы реквизировать дом вдовы Эллен. Ее дом играет роль снайперской позиции в их плане покушения на президента во время его визита в маленький городок под названием Садденли. Убийцы провели всех местных полицейских, кроме одного - пьяницы Тодда, который служил вместе с покойным супругом Эллен...

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

3.6 КиноПоиск
3.6 IMDb