В ловушке (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Мэгги – одинокая мать, которая пытается сводить концы с концами, работая на складе. Ее босс Ли сотрудничает с грабителями, позволяя им хранить добычу на своем предприятии. Однажды Мэгги с дочерью-подростком Тэрин приходят в офис как раз в тот момент, когда там хозяйничают двое суровых преступников в поисках бриллиантов, которые они оставили там на хранение. Они готовы убить каждого, кто встанет у них на пути.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.3 IMDb
- МСАктриса
Мена
Сувари
- ДПАктриса
Джаспер
Полиш
- Актёр
Джефф
Фэйи
- МПАктёр
Мэнни
Перес
- КМАктёр
Костас
Мэндилор
- ББАктёр
Бруно
Бичир
- НСАктриса
Натали
Смит
- ДБАктёр
Джеймс
Бибери
- ДЛАктриса
Джоэнн
Ламштейн
- СУАктриса
Стефани
Уивер
- СОПродюсер
Стюарт
Олсон
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АЮХудожница
Анна
Юртаева
- ОГМонтажёр
Оскар
Гратерол
- КАКомпозитор
Карлос
Альварез