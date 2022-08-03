В ловушке (фильм, 2021) смотреть онлайн

Мэгги – одинокая мать, которая пытается сводить концы с концами, работая на складе. Ее босс Ли сотрудничает с грабителями, позволяя им хранить добычу на своем предприятии. Однажды Мэгги с дочерью-подростком Тэрин приходят в офис как раз в тот момент, когда там хозяйничают двое суровых преступников в поисках бриллиантов, которые они оставили там на хранение. Они готовы убить каждого, кто встанет у них на пути.

