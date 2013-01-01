В бегах (фильм, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
Техас, 1970-е годы. Попав в засаду, трое молодых преступников тяжело ранят одного из окруживших их полицейских. Главарь банды Боб Малдун берет всю вину на себя, хотя роковой выстрел сделала его девушка Рут, и отправляется за решетку на много лет. Уже в тюрьме он узнает, что у него родилась дочь Сильвия. Чтобы увидеть девочку, Боб совершает побег за побегом, но вырваться на свободу ему удается только через четыре долгих года. Его следы ведут в противоположном от родных мест направлении, однако техасская полиция (и прежде всего Патрик Уилер — офицер, раненный в той давней перестрелке) считает, что появиться беглец может только там, где находится маленькая Сильвия. Все готово к охоте на Малдуна, но, оказывается, что не только служители закона хотят заставить Боба сполна заплатить по давним счетам.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Лоури
- Актёр
Кейси
Аффлек
- Актриса
Руни
Мара
- Актёр
Бен
Фостер
- Актёр
Кит
Кэрредин
- КСАктриса
Кеннади
Смит
- ДСАктриса
Джеклинн
Смит
- НПАктёр
Нэйт
Паркер
- ЧБАктёр
Чарльз
Бэйкер
- АФАктриса
Августин
Фриззелл
- Сценарист
Дэвид
Лоури
- Продюсер
Кассиан
Элвес
- ТХПродюсер
Тоби
Хальбрукс
- ДМПродюсер
Джеймс
М. Джонстон
- МТХудожница
Малгожата
Тужаньская
- КММонтажёр
Крэйг
МакКэй
- БЯОператор
Брэдфорд
Янг
- ДХКомпозитор
Дэниэл
Харт