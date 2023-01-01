Узкая грань (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Одинокая молодая женщина Кэрол Ханикат, согласившись на уговоры друзей, мечтавших выдать ее замуж, отправляется на свидание вслепую с адвокатом Майклом Тарлоу, но неожиданно становится единственной свидетельницей его убийства. Узнав из новостей, что Майкл - адвокат знаменитого гангстера Ле�о Уотса, который и был одним из убийц, женщина понимает, что отныне ее жизнь в опасности.



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