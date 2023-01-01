Узкая грань (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно
8.21990, Narrow Margin
Боевики, Триллеры93 мин18+
Сюжет
Одинокая молодая женщина Кэрол Ханикат, согласившись на уговоры друзей, мечтавших выдать ее замуж, отправляется на свидание вслепую с адвокатом Майклом Тарлоу, но неожиданно становится единственной свидетельницей его убийства. Узнав из новостей, что Майкл - адвокат знаменитого гангстера Ле�о Уотса, который и был одним из убийц, женщина понимает, что отныне ее жизнь в опасности.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Питер
Хайамс
- Актёр
Джин
Хэкмен
- Актриса
Энн
Арчер
- ДСАктёр
Джеймс
Сиккинг
- ДУАктёр
Дж.Т.
Уолш
- МЭАктёр
М.
Эммет Уолш
- СХАктриса
Сьюзэн
Хоган
- НБАктёр
Найджел
Беннетт
- ДПАктёр
Дж.А.
Престон
- Б«Актёр
Б.А.
«Смитти» Смит
- КЛАктёр
Коди
Лукас Уилби
- Сценарист
Питер
Хайамс
- ЭФСценарист
Эрл
Фелтон
- МГСценарист
Мартин
Голдсмит
- ДАПродюсер
Джонатан
А. Зимберт
- Продюсер
Марио
Кассар
- ДОПродюсер
Джерри
Оффсей
- ДВХудожник
Дэвид
Вилсон
- КМХудожница
Ким
МакКензи
- ДММонтажёр
Джеймс
Митчелл
- Оператор
Питер
Хайамс
- ББКомпозитор
Брюс
Бротон