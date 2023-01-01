Узкая грань
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Узкая грань

Узкая грань (фильм, 1990) смотреть онлайн бесплатно

8.21990, Narrow Margin
Боевики, Триллеры93 мин18+

Сюжет

Одинокая молодая женщина Кэрол Ханикат, согласившись на уговоры друзей, мечтавших выдать ее замуж, отправляется на свидание вслепую с адвокатом Майклом Тарлоу, но неожиданно становится единственной свидетельницей его убийства. Узнав из новостей, что Майкл - адвокат знаменитого гангстера Лео Уотса, который и был одним из убийц, женщина понимает, что отныне ее жизнь в опасности.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Узкая грань»

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