Wink
Эрл Фелтон
Эрл Фелтон

Эрл Фелтон

Earl Felton

Карьера
Сценарист
Дата рождения
16 октября 1909 г. (62 года)
Дата смерти
2 мая 1972 г.

Фильмография

Сценарист