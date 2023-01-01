20000 лье под водой
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20000 лье под водой

20000 лье под водой (фильм, 1954) смотреть онлайн

1954, 20,000 Leagues Under the Sea
Фантастика, Семейный121 мин0+

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О фильме

На календаре 1868 год и весь Сан-Франциско взбудоражен поступающими сообщениями о плавающем под водой огромном чудовище, которое может сожрать любое судно, если оно к нему приближается. Многие плавания отменены, и правительство вынуждено послать военный корабль исследовать и очистить море от «чудищ». Корабль этот был потоплен неизвестным «существом», и только троим чудом удалось спастись: профессональному гарпунисту, профессору из Морского музея в Париже и его помощнику. Их вытаскивают из воды на эту чуду-юду, которое оказывается подводной лодкой Капитана Немо, ученого, изобретателя и радикального борца за мир. Он топит корабли с благородной целью покончить с войной на бескрайних водах мирового океана…

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Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Приключения
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «20000 лье под водой»