20000 лье под водой (фильм, 1954) смотреть онлайн

На календаре 1868 год и весь Сан-Франциско взбудоражен поступающими сообщениями о плавающем под водой огромном чудовище, которое может сожрать любое судно, если оно к нему приближается. Многие плавания отменены, и правительство вынуждено послать военный корабль исследовать и очистить море от «чудищ». Корабль этот был потоплен неизвестным «существом», и только троим чудом удалось спастись: профессональному гарпунисту, профессору из Морского музея в Париже и его помощнику. Их вытаскивают из воды на эту чуду-юду, которое оказывается подводной лодкой Капитана Немо, ученого, изобретателя и радикального борца за мир. Он топит корабли с благородной целью покончить с войной на бескрайних водах мирового океана…





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