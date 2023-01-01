20000 лье под водой (фильм, 1954) смотреть онлайн
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О фильме
На календаре 1868 год и весь Сан-Франциско взбудоражен поступающими сообщениями о плавающем под водой огромном чудовище, которое может сожрать любое судно, если оно к нему приближается. Многие плавания отменены, и правительство вынуждено послать военный корабль исследовать и очистить море от «чудищ». Корабль этот был потоплен неизвестным «существом», и только троим чудом удалось спастись: профессональному гарпунисту, профессору из Морского музея в Париже и его помощнику. Их вытаскивают из воды на эту чуду-юду, которое оказывается подводной лодкой Капитана Немо, ученого, изобретателя и радикального борца за мир. Он топит корабли с благородной целью покончить с войной на бескрайних водах мирового океана…
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СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения
КачествоSD
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
- РФРежиссёр
Ричард
Флейшер
- КДАктёр
Кирк
Дуглас
- ДМАктёр
Джеймс
Мейсон
- ПЛАктёр
Пол
Лукас
- ПЛАктёр
Петер
Лорре
- РДАктёр
Роберт
Дж. Уилки
- ТдАктёр
Тед
де Корсия
- КЯАктёр
Карлтон
Янг
- ДМАктёр
Дж.
М. Кэрриган
- ПХАктёр
Перси
Хелтон
- ТКАктёр
Тед
Купер
- ЭФСценарист
Эрл
Фелтон
- ЖВСценарист
Жюль
Верн
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- ХГХудожник
Харпер
Гофф
- ЭКХудожник
Эмиль
Кури
- ЭУМонтажёр
Эльмо
Уильямс
- ФПОператор
Франц
Планер
- ПДКомпозитор
Пол
Дж. Смит