Ужас Амитивилля: Пробуждение
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Ужас Амитивилля: Пробуждение

Ужас Амитивилля: Пробуждение (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.22017, Amityville: The Awakening
Ужасы, Триллер83 мин18+

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О фильме

Мать-одиночка переезжает с тремя детьми в загадочный дом, даже не подозревая о кровавом прошлом их нового жилища. У каждого дома есть история. У этого — страшная тайна.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ужас Амитивилля: Пробуждение»