Ужас Амитивилля: Пробуждение (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.22017, Amityville: The Awakening
Ужасы, Триллер83 мин18+
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О фильме
Мать-одиночка переезжает с тремя детьми в загадочный дом, даже не подозревая о кровавом прошлом их нового жилища. У каждого дома есть история. У этого — страшная тайна.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы, Триллер
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ФХРежиссёр
Франк
Халфун
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- Актриса
Белла
Торн
- КМАктёр
Камерон
Монахэн
- ТМАктёр
Томас
Манн
- Актриса
Дженнифер
Моррисон
- Актёр
Кертвуд
Смит
- МГАктриса
Маккенна
Грейс
- ТСАктриса
Тейлор
Спрейтлер
- ДМАктёр
Дэн
Мартино
- ББАктёр
Брайан
Брейтер
- ФХСценарист
Франк
Халфун
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ДФПродюсер
Дэниэл
Фаррандс
- КЛПродюсер
Кэйси
Ла Скала
- АЯАктриса дубляжа
Алена
Яблочная
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кудрявец
- ПЛАктёр дубляжа
Павел
Ли
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- РОХудожница
Реджина
О’Брайэн
- СБОператор
Стивен
Б. Постер
- Композитор
Робин
Кудер