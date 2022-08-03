Увидимся в сентябре (фильм, 2010) смотреть онлайн

Линдси — успешный продюсер рекламных роликов, но, как часто бывает, ее личная жизнь не ладится. За ней ухаживают хорошие ,милые мужчины и даже зовут ее замуж, но она чувствует , что все они — не ее половинка. Только сеансы психоаналитика помогают ей. Без них она как без рук! И вот ее врач заявляет, что уезжает в отпуск на все лето. Увидимся в сентябре — говорит она ей.

