Увидимся в сентябре
Wink
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Увидимся в сентябре
7.52010, See You in September
Мелодрама, Комедия86 мин18+

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Увидимся в сентябре (фильм, 2010) смотреть онлайн

О фильме

Линдси — успешный продюсер рекламных роликов, но, как часто бывает, ее личная жизнь не ладится. За ней ухаживают хорошие ,милые мужчины и даже зовут ее замуж, но она чувствует , что все они — не ее половинка. Только сеансы психоаналитика помогают ей. Без них она как без рук! И вот ее врач заявляет, что уезжает в отпуск на все лето. Увидимся в сентябре — говорит она ей.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Увидимся в сентябре»