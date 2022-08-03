7.52010, See You in September
Мелодрама, Комедия86 мин18+
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Увидимся в сентябре (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Линдси — успешный продюсер рекламных роликов, но, как часто бывает, ее личная жизнь не ладится. За ней ухаживают хорошие ,милые мужчины и даже зовут ее замуж, но она чувствует , что все они — не ее половинка. Только сеансы психоаналитика помогают ей. Без них она как без рук! И вот ее врач заявляет, что уезжает в отпуск на все лето. Увидимся в сентябре — говорит она ей.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ТТРежиссёр
Тамара
Тюни
- Актёр
Джастин
Кирк
- ЭУАктриса
Эстелла
Уоррен
- Актриса
Лиза
Лапира
- ДЭАктёр
Дэвид
Эйгенберг
- СБАктриса
Сандра
Бернхард
- ЛКАктриса
Линдси
Крафт
- Актёр
Майкл
Рисполи
- ДМАктёр
Джеймс
МакДэниэл
- МХАктриса
Майкл
Хайатт
- ДЧСценарист
Джо
Чилибрази
- ДМСценарист
Дженнифер
Малони
- УШСценарист
Уитни
Шугарман
- ДЧПродюсер
Джо
Чилибрази
- ДМПродюсер
Дженнифер
Малони
- ТТПродюсер
Тамара
Тюни
- ЛФХудожница
Линн
Фалконер
- КММонтажёр
Кеннет
Марстен
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони