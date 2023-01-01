Успеть до полуночи (в переводе Гоблина)
Wink
Фильмы
Успеть до полуночи (в переводе Гоблина)

Успеть до полуночи (в переводе Гоблина) (фильм, 1988) смотреть онлайн

9.31988, Midnight Run
Боевики, Триллеры121 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Убойная криминальная комедия, которая пользовалась особым успехом у российских зрителей в эпоху VHS, стала еще смешнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета невероятная погоня за частным сыщиком, поймавшим бухгалтера-афериста. Внимание: ненормативная лексика!

Успеть до полуночи (в переводе Гоблина) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Успеть до полуночи (в переводе Гоблина)»

Всё