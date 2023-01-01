Успеть до полуночи (в переводе Гоблина) (фильм, 1988) смотреть онлайн
9.31988, Midnight Run
Боевики, Триллеры121 мин18+
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Сюжет
Убойная криминальная комедия, которая пользовалась особым успехом у российских зрителей в эпоху VHS, стала еще смешнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета невероятная погоня за частным сыщиком, поймавшим бухгалтера-афериста. Внимание: ненормативная лексика!
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- МБРежиссёр
Мартин
Брест
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- ЧГАктёр
Чарльз
Гродин
- Актёр
Яфет
Котто
- ДЭАктёр
Джон
Эштон
- ДФАктёр
Деннис
Фарина
- Актёр
Джо
Пантольяно
- РФАктёр
Ричард
Форонджи
- РМАктёр
Роберт
Миранда
- ДКАктёр
Джек
Кихоу
- УФАктриса
Уэнди
Филлипс
- Сценарист
Джордж
Галло
- МБПродюсер
Мартин
Брест
- УСПродюсер
Уильям
С. Гилмор
- ДЙПродюсер
Дэн
Йорк
- ДДХудожник
Джеймс
Дж. Мураками
- ГГХудожница
Глория
Грешам
- ДРХудожник
Джордж
Р. Нельсон
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- БВМонтажёр
Билли
Вебер
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман