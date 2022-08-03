Уроки выживания (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Уроки выживания
Комедия, Кино для детей82 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Женя Аистов — брутальный красавец и лихой летчик. Он ценит свободу и… не любит детей. Однажды его самолет терпит крушение на необитаемом острове. Но самое ужасное, что вместе с ним на острове оказывается 8-летний мальчишка, смешной и занудливый Коля. Так началась эта веселая «игра» на выживание…
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Кино для детей
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.4 IMDb