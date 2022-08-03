Уроки вождения (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Learning to Drive
Драма, Мелодрама86 мин18+
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О фильме
После того, как брак писательницы из Манхеттена распадается, она берет уроки вождения у инструктора по имени Сикх, который недавно развелся с женой. Общая проблема позволит им найти в себе силы и мужество, чтобы вернуться на дорогу и сесть за руль.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Изабель
Койшет
- Актриса
Патриша
Кларксон
- Актёр
Бен
Кингсли
- ДУАктёр
Джейк
Уэбер
- СЧАктриса
Сарита
Чоудри
- Актриса
Грейс
Гаммер
- АНАктёр
Ави
Наш
- СБАктриса
Саманта
Би
- МСАктёр
Мэтт
Сэлинджер
- ДХАктёр
Джон
Ходжмэн
- ММАктёр
Майкл
Мэнтелл
- СКСценарист
Сара
Кернокан
- ДФПродюсер
Дэна
Фридман
- ДХПродюсер
Дэн
Халстед
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- РКХудожник
Роберт
Ковелман
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- ДХКомпозитор
Дхани
Харрисон