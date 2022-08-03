Уроки вождения
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Уроки вождения

Уроки вождения (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Learning to Drive
Драма, Мелодрама86 мин18+

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О фильме

После того, как брак писательницы из Манхеттена распадается, она берет уроки вождения у инструктора по имени Сикх, который недавно развелся с женой. Общая проблема позволит им найти в себе силы и мужество, чтобы вернуться на дорогу и сесть за руль.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уроки вождения»