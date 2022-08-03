Уотергейт. Крушение Белого дома
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Уотергейт. Крушение Белого дома
8.12017, Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House
Триллер, Биография98 мин18+

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Уотергейт. Крушение Белого дома (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Бывший журналист-расследователь Питер Ландесман снял шпионский триллер об агенте ФБР, чья принципиальность и преданность делу не позволила замять крупнейший в истории США политический скандал.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Биография, Триллер
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уотергейт. Крушение Белого дома»