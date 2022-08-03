8.12017, Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House
Триллер, Биография98 мин18+
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О фильме
Бывший журналист-расследователь Питер Ландесман снял шпионский триллер об агенте ФБР, чья принципиальность и преданность делу не позволила замять крупнейший в истории США политический скандал.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Биография, Триллер
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ПЛРежиссёр
Питер
Ландесман
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актёр
Мартон
Чокаш
- Актёр
Тони
Голдуин
- АБАктёр
Айк
Баринхолц
- Актёр
Джош
Лукас
- ВМАктриса
Венди
Маклендон-Кови
- КУАктриса
Кейт
Уолш
- БДАктёр
Брайан
Д’Арси Джеймс
- ММАктриса
Майка
Монро
- ПЛСценарист
Питер
Ландесман
- МФСценарист
Марк
Фелт
- Продюсер
Марк
Бутан
- Продюсер
Энтони
Катагас
- ПЛПродюсер
Питер
Ландесман
- ТАМонтажёр
Тарик
Анвар
- АКОператор
Адам
Киммел
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон