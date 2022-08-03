Уна
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Уна

Уна (фильм, 2016) смотреть онлайн

5.92016, Una
Драма, Триллер90 мин18+

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О фильме

15 лет назад юная Уна сбежала из дома со взрослым Рэем… Спустя годы в одном из журналов Уне попадается фотография бывшего: у него новая жизнь, новая семья и новое имя. Их внезапная встреча обнажит не только погребенные навсегда воспоминания, но и вытащит на поверхность потаенные желания, которые грозят разрушить их жизни до основания.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb