Уна (фильм, 2016) смотреть онлайн
5.92016, Una
Драма, Триллер90 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
15 лет назад юная Уна сбежала из дома со взрослым Рэем… Спустя годы в одном из журналов Уне попадается фотография бывшего: у него новая жизнь, новая семья и новое имя. Их внезапная встреча обнажит не только погребенные навсегда воспоминания, но и вытащит на поверхность потаенные желания, которые грозят разрушить их жизни до основания.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрДрама, Триллер
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb