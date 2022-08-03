Уличный боец (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сумасшедший диктатор — злобный и довольно настырный психопат захватывает в заложники ни в чем не повинных людей, требуя выкуп в миллионы долларов. Единственный, кому по силам справиться с ним — бесстрашный полковник Уильям Гайл, на долю которого выпадает опасная миссия — разыскать тайный штаб неудавшегося Властителя мира и победить его.

