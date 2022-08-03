Уличный боец
Wink
Фильмы
Уличный боец

Уличный боец (фильм, 1994) смотреть онлайн

8.41994, Street Fighter
Фантастика, Боевик96 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сумасшедший диктатор — злобный и довольно настырный психопат захватывает в заложники ни в чем не повинных людей, требуя выкуп в миллионы долларов. Единственный, кому по силам справиться с ним — бесстрашный полковник Уильям Гайл, на долю которого выпадает опасная миссия — разыскать тайный штаб неудавшегося Властителя мира и победить его.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уличный боец»