WinkФильмыУличные танцы 2Актёры и съёмочная группа фильма «Уличные танцы 2»
Актёры и съёмочная группа фильма «Уличные танцы 2»
Актёры
АктёрAsh
Фальк ХеншелFalk Hentschel
АктрисаEva
София БутеллаSofia Boutella
АктёрEddie
Джордж СэмпсонGeorge Sampson
АктрисаYoyo (в титрах: Delphine Nguyen 'Deydey')
Дэльфин НгуенDelphine Nguyen
АктёрLegend
Ниек ТрааNiek Traa
АктрисаBam Bam (в титрах: Elisabetta Di Carlo 'Betty Style')
Элизабетта Ди КарлоElisabetta Di Carlo
АктёрTino (в титрах: Samuel Revell 'BBoy Sambo')
Сэмюэл РевеллSamuel Revell
АктёрTerabyte (в титрах: Kaito Masai 'Kite')
Каито МасайKaito Masai
АктёрAli (в титрах: Ali Ramdani 'Lilou')