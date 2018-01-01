Wink
Уличные танцы 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Уличные танцы 2»

Режиссёры

Макс Джива

Макс Джива

Max Giwa
Режиссёр
Дания Пасквини

Дания Пасквини

Dania Pasquini
Режиссёр

Актёры

Фальк Хеншел

Фальк Хеншел

Falk Hentschel
АктёрAsh
София Бутелла

София Бутелла

Sofia Boutella
АктрисаEva
Джордж Сэмпсон

Джордж Сэмпсон

George Sampson
АктёрEddie
Дэльфин Нгуен

Дэльфин Нгуен

Delphine Nguyen
АктрисаYoyo (в титрах: Delphine Nguyen 'Deydey')
Ниек Траа

Ниек Траа

Niek Traa
АктёрLegend
Элизабетта Ди Карло

Элизабетта Ди Карло

Elisabetta Di Carlo
АктрисаBam Bam (в титрах: Elisabetta Di Carlo 'Betty Style')
Сэмюэл Ревелл

Сэмюэл Ревелл

Samuel Revell
АктёрTino (в титрах: Samuel Revell 'BBoy Sambo')
Каито Масай

Каито Масай

Kaito Masai
АктёрTerabyte (в титрах: Kaito Masai 'Kite')
Лилу

Лилу

Ali Ramdani
АктёрAli (в титрах: Ali Ramdani 'Lilou')

Сценаристы

Джейн Инглиш

Джейн Инглиш

Jane English
Сценарист

Продюсеры

Джеймс Ричардсон

Джеймс Ричардсон

James Richardson
Продюсер
Марк Ломбардо

Марк Ломбардо

Mark Lombardo
Продюсер

Актёры дубляжа

Денис Беспалый

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Антон Колесников

Антон Колесников

Актёр дубляжа
Иван Жарков

Иван Жарков

Актёр дубляжа
Вероника Саркисова

Вероника Саркисова

Актриса дубляжа

Художники

Алекс Мэрден

Алекс Мэрден

Alex Marden
Художник

Операторы

Сэм МакКёрди

Сэм МакКёрди

Sam McCurdy
Оператор