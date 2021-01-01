Улей (фильм, 2021) смотреть онлайн
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Сюжет
Основанная на реальных событиях драма из Косово о матери-одиночке, которая решает начать свое собственное дело по производству приправ и деликатесов в деревне, жители которой крайне патриархальны. Фахрие годами ждет новостей о своем муже, пропавшем во время Косовской войны. Она присматривает за пчелами, которых он так любил, и следит за сообщениями о найденных телах. Кроме того, на ней лежит ответственность за двоих детей и свекра. В ее деревне почти ни у кого нет денег и работы, но местные жители скептически относятся к женщинам, пытающимся прокормить себя и свои семьи. Когда Фахрие решает начать производство приправы айвар, она становится изгоем — свекор ненавидит ее, потому что невестке надо «знать свое место в семье», а деревенские мужчины кидают камни в ее машину. Но местные женщины находят в себе силы объединиться вокруг нее и бороться за лучшую жизнь. онлайн в хорошем качестве
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Информация
Рейтинг
- ББРежиссёр
Блерта
Башолли
- ИГАктриса
Иллка
Гаши
- ЧЛАктёр
Чун
Лайчи
- АААктёр
Аурита
Агуши
- КХАктриса
Кумрие
Ходжа
- АМАктриса
Адриана
Матоши
- ММАктриса
Молике
Маджуни
- БИАктриса
Блерта
Исмаили
- КСАктриса
Каона
Сулеймани
- МНАктёр
Мал
Ной Сафджу
- ДТАктриса
Джейлан
Тербунья
- ББСценарист
Блерта
Башолли
- ВБПродюсер
Валон
Байгора
- АУПродюсер
А�гон
Ука
- ИУПродюсер
Илл
Ука
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ФМХудожник
Фьорела
Мирдита
- ФСМонтажёр
Феликс
Сандри