Улей (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Основанная на реальных событиях драма из Косово о матери-одиночке, которая решает начать свое собственное дело по производству приправ и деликатесов в деревне, жители которой крайне патриархальны. Фахрие годами ждет новостей о своем муже, пропавшем во время Косовской войны. Она присматривает за пчелами, которых он так любил, и следит за сообщениями о найденных телах. Кроме того, на ней лежит ответственность за двоих детей и свекра. В ее деревне почти ни у кого нет денег и работы, но местные жители скептически относятся к женщинам, пытающимся прокормить себя и свои семьи. Когда Фахрие решает начать производство приправы айвар, она становится изгоем — свекор ненавидит ее, потому что невестке надо «знать свое место в семье», а деревенские мужчины кидают камни в ее машину. Но местные женщины находят в себе силы объединиться вокруг нее и бороться за лучшую жизнь. онлайн в хорошем качестве



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