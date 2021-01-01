Улетный новый год (фильм, 2021) смотреть онлайн
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Сюжет
Криминальная комедия с Наталией Орейро о воре, который становится Санта-Клаусом в глазах маленькой девочки. В дом семьи Бекер прокрадывается преступник и берет в заложники любовника жены, заставив его притвориться своим сообщником. Но запланированное ограбление принимает неожиданный оборот, когда вор встречает девочку Алисию, которая принимает его за Санта-Клауса. Она дает ему свой список рождественских желаний, и грабитель, поддавшись внутреннему порыву, берется их исполнять. Пока вор и девочка веселятся на первом этаже, муж, жена и ее любовник заперты на втором, выясняя отношения и обсуждая проблемы, о которых они боялись говорить последние несколько лет.
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Информация
Рейтинг
- ГПРежиссёр
Гастон
Порталь
- НОАктриса
Наталия
Орейро
- Актёр
Диего
Перетти
- ЭБАктёр
Эстебан
Бильярди
- Актёр
Пабло
Раго
- ИПАктриса
Изабела
Палополи
- ЭХАктёр
Эрнан
Хименес
- ЛЛАктриса
Лаура
Лопес Мойяно
- МГАктриса
Марина
Глесер
- ЭРАктриса
Эухения
Ригон
- СААктёр
Себастьян
Арзено
- ГПСценарист
Гастон
Порталь
- ЖЛПродюсер
Жоан
Луис Гоас
- ДКПродюсер
Диего
Коланковски
- ГГМонтажёр
Гий
Гатти
- РПОператор
Роло
Пульпейро