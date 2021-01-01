Улетный новый год (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальная комедия с Наталией Орейро о воре, который становится Санта-Клаусом в глазах маленькой девочки. В дом семьи Бекер прокрадывается преступник и берет в заложники любовника жены, заставив его притвориться своим сообщником. Но запланированное ограбление принимает неожиданный оборот, когда вор встречает девочку Алисию, которая принимает его за Санта-Клауса. Она дает ему свой список рождественских желаний, и грабитель, поддавшись внутреннему порыву, берется их исполнять. Пока вор и девочка веселятся на первом этаже, муж, жена и ее любовник заперты на втором, выясняя отношения и обсуждая проблемы, о которых они боялись говорить последние несколько лет.



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