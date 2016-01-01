Улетные букашки (мультфильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Светлячки вместе с роботом-пришельцем противостоят саранче, которой управляет хитрый грызун. Мультфильм «Улетные букашки» — красочное 3D-приключение из Китая о поиске собственного предназначения.



Посреди высокой травы живут маленькие букашки, которые целыми днями трудят�ся в поле. Их жизнь весела и размерена, вот только по соседству с ними обитает саранча с предводителем Хитрым Мышем. Больше всего на свете он хочет похитить все то, что букашки собрали честным трудом. К счастью, сородичей от грабителей раз за разом спасает светлячок Диндин, предупреждая о нашествии ярким светом. Но когда в коммуне букашек появляется робот Аврора, он берет на себя обязанности Диндина, и тот начинает чувствовать себя бесполезным. Светлячок решает уйти из дома, но скоро его помощь потребуется для борьбы с Хитрым Мышем и его прихвостнями.



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