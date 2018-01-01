Wink
Фильмы
Укол зонтиком
Актёры и съёмочная группа фильма «Укол зонтиком»

Режиссёры

Жерар Ури

Gérard Oury
Режиссёр

Актёры

Пьер Ришар

Pierre Richard
АктёрGrégoire Lecomte
Валери Мересс

Valérie Mairesse
АктрисаSylvette
Кристин Мурийо

Christine Murillo
АктрисаJosyane Leblanc
Гордон Митчелл

Gordon Mitchell
АктёрMoskovitz
Жерар Жюньо

Gérard Jugnot
АктёрFrédo
Морис Риш

Maurice Risch
АктёрLe producteur de Paris
Доминик Лаванан

Dominique Lavanant
АктрисаMireille
Аксель Аббади

Axelle Abbadie
АктрисаJuliette
Ясин Хан

Yaseen Khan
Актёр
Дидье Совегран

Didier Sauvegrain
АктёрStanislas Lefort

Сценаристы

Жерар Ури

Gérard Oury
Сценарист
Даниель Томпсон

Danièle Thompson
Сценарист

Продюсеры

Ален Пуаре

Alain Poiré
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Белявский

Актёр дубляжа
Алена Чухрай

Актриса дубляжа
Людмила Карауш

Актриса дубляжа
Игорь Ясулович

Актёр дубляжа
Юрий Саранцев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Альбер Юргенсон

Albert Jurgenson
Монтажёр

Операторы

Анри Декаэ

Henri Decaë
Оператор

Композиторы

Владимир Косма

Vladimir Cosma
Композитор