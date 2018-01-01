Wink
Фильмы
Удивительный мир Марвена
Актёры и съёмочная группа фильма «Удивительный мир Марвена»

Актёры и съёмочная группа фильма «Удивительный мир Марвена»

Режиссёры

Роберт Земекис

Роберт Земекис

Robert Zemeckis
Режиссёр

Актёры

Стив Карелл

Стив Карелл

Steve Carell
АктёрMark Hogancamp / Cap'n Hogie
Лесли Манн

Лесли Манн

Leslie Mann
АктрисаNicol
Дайан Крюгер

Дайан Крюгер

Diane Kruger
АктрисаDeja Thoris
Мерритт Уивер

Мерритт Уивер

Merritt Wever
АктрисаRoberta
Жанель Моне

Жанель Моне

Janelle Monae
АктрисаGI Julie
Эйса Гонсалес

Эйса Гонсалес

Eiza González
АктрисаCarlala
Гвендолин Кристи

Гвендолин Кристи

Gwendoline Christie
АктрисаAnna
Шиван Уильямс

Шиван Уильямс

Siobhan Williams
АктрисаElsa
Нил Джексон

Нил Джексон

Neil Jackson
АктёрKurt / Major Meyer

Сценаристы

Роберт Земекис

Роберт Земекис

Robert Zemeckis
Сценарист
Кэролайн Томпсон

Кэролайн Томпсон

Caroline Thompson
Сценарист

Продюсеры

Джеки Рубин

Джеки Рубин

Jacqueline Levine
Продюсер
Джефф Малмберг

Джефф Малмберг

Jeff Malmberg
Продюсер
Черилэнн Мартин

Черилэнн Мартин

Cherylanne Martin
Продюсер

Актёры дубляжа

Данил Щебланов

Данил Щебланов

Актёр дубляжа
Юлия Горохова

Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Алена Фалалеева

Алена Фалалеева

Актриса дубляжа
Варвара Чабан

Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Вероника Саркисова

Вероника Саркисова

Актриса дубляжа

Художники

Папик Лосано

Папик Лосано

Papick Lozano
Художница
Джоанна Джонстон

Джоанна Джонстон

Joanna Johnston
Художница
Хамиш Парди

Хамиш Парди

Hamish Purdy
Художник

Монтажёры

Джеремайя О’Дрисколл

Джеремайя О’Дрисколл

Jeremiah O'Driscoll
Монтажёр

Композиторы

Алан Сильвестри

Алан Сильвестри

Alan Silvestri
Композитор