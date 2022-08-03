Напряженная драма об одиноком мужчине, которому выпадает возможность сблизиться с двумя сыновьями, когда бывшая жена, уезжая в отпуск, оставляет их под его присмотром. Но вместо семейной идиллии братьев ждет кошмарная ночь в заброшенной хижине, сотрясаемой ударами снежной бури. Подростки многое откроют о своем малознакомом отце и о том, что они значат для него на самом деле.

