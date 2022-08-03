Удаленная местность
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Удаленная местность

Удаленная местность (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Edge of Winter
Триллер, Драма85 мин18+

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О фильме

Напряженная драма об одиноком мужчине, которому выпадает возможность сблизиться с двумя сыновьями, когда бывшая жена, уезжая в отпуск, оставляет их под его присмотром. Но вместо семейной идиллии братьев ждет кошмарная ночь в заброшенной хижине, сотрясаемой ударами снежной бури. Подростки многое откроют о своем малознакомом отце и о том, что они значат для него на самом деле.

Страна
США, Канада
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb