Убойная стрижка (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Legend of Barney Thomson
Комедия, Криминал92 мин18+
О фильме
Барни Томсон — отмороженный парикмахер-неудачник из Глазго, чья жизнь идет по накатанной колее. Но все круто меняется, когда Барни случайно закалывает ножницами своего босса. Максимального безумия события достигают, когда в игру вступает невозмутимая мамаша Барни.
СтранаКанада, Великобритания, США
ЖанрКомедия, Криминал
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Карлайл
- Актёр
Роберт
Карлайл
- Актриса
Эмма
Томпсон
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- ТКАктёр
Том
Кортни
- Актриса
Эшли
Дженсен
- БПАктёр
Брайан
Петтифер
- КГАктёр
Кевин
Гатри
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- СМАктёр
Стивен
МакКоул
- МКАктёр
Мартин
Компстон
- РКСценарист
Ричард
Кауэн
- КМСценарист
Колин
МакЛарен
- БКПродюсер
Брайан
Коффи
- РКПродюсер
Ричард
Кауэн
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- Актёр дубляжа
Георгий
Мартиросян