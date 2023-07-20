Хоррор-комедия о четырех друзьях, которые собираются за необычной алкогольной игрой — ее нужно закончить до рассвета, иначе придется играть вечно. После измены жены Пол подает на развод и временно переезжает к своему лучшему другу Клиффу. Тот хочет подбодрить приятеля и приглашает двух давних товарищей — успешную телевизионную продюсершу Саманту и ее бывшего, актера-неудачника Троя. Веселых посиделок не получается, и Клифф предлагает сыграть в странную игру на выпивание, которую он нашел в подержанном комоде. Но когда сам Клифф решает нарушить правила, ему в ногу прилетает самая настоящая стрела — так друзья понимают, что игра перед ними непростая. За нарушением правил следуют серьезные наказания, а закончить партию нужно до рассвета — иначе все четверо будут обречены играть бесконечно.

