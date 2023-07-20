Этот фильм пока недоступен
Убойная игра фильм смотреть онлайн
О фильме
Хоррор-комедия о четырех друзьях, которые собираются за необычной алкогольной игрой — ее нужно закончить до рассвета, иначе придется играть вечно. После измены жены Пол подает на развод и временно переезжает к своему лучшему другу Клиффу. Тот хочет подбодрить приятеля и приглашает двух давних товарищей — успешную телевизионную продюсершу Саманту и ее бывшего, актера-неудачника Троя. Веселых посиделок не получается, и Клифф предлагает сыграть в странную игру на выпивание, которую он нашел в подержанном комоде. Но когда сам Клифф решает нарушить правила, ему в ногу прилетает самая настоящая стрела — так друзья понимают, что игра перед ними непростая. За нарушением правил следуют серьезные наказания, а закончить партию нужно до рассвета — иначе все четверо будут обречены играть бесконечно.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Фэнтези
КачествоFull HD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
- ЭРАктриса
Эмми
Рейвер-Лэмпман
- ДМАктёр
Джим
Махони
- ДБАктёр
Джон
Басс
- Актёр
Шарунас
Джексон
- ШХАктриса
Шелли
Хенниг
- ЭРАктриса
Эллен
Роу
- НЛАктриса
Нэнси
Линехэн Чарльз
- ПБАктриса
Патриша
Белчер
- ДААктёр
Джон
Алес
- ЭДАктриса
Эми
Дэвидсон
- ДМСценарист
Джим
Махони
- МГПродюсер
Марк
Голдберг
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- АХАктёр дубляжа
Андрей
Хитрин
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ДШМонтажёр
Джефф
Шарп
- ДСОператор
Дэн
Син-Май
- КВКомпозитор
Кенни
Вуд