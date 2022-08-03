Убийца внутри меня
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Убийца внутри меня

Убийца внутри меня (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.22010, The Killer Inside Me
Триллер, Детектив104 мин18+

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О фильме

Помощник шерифа Лу Форд – настоящий техасец из маленького городка. Неторопливый, дружелюбный и даже обаятельный, он скрывает внутри себя совсем другую личность - неумолимого душегуба, который убивает так же легко, как раскуривает сигару. И всю свою историю он словно сам себе и рассказывает, с интересом наблюдая, сумеют ли его коллеги найти истинного преступника. И будет ли, наконец, остановлен Лу на дороге Зла? Дороге, которую он не выбирал…

Страна
Великобритания, США, Канада, Швеция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийца внутри меня»