Убийца внутри меня (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.22010, The Killer Inside Me
Триллер, Детектив104 мин18+
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О фильме
Помощник шерифа Лу Форд – настоящий техасец из маленького городка. Неторопливый, дружелюбный и даже обаятельный, он скрывает внутри себя совсем другую личность - неумолимого душегуба, который убивает так же легко, как раскуривает сигару. И всю свою историю он словно сам себе и рассказывает, с интересом наблюдая, сумеют ли его коллеги найти истинного преступника. И будет ли, наконец, остановлен Лу на дороге Зла? Дороге, которую он не выбирал…
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МУРежиссёр
Майкл
Уинтерботтом
- Актёр
Кейси
Аффлек
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актриса
Джессика
Альба
- НБАктёр
Нед
Битти
- Актёр
Элиас
Котеас
- ТБАктёр
Том
Бауэр
- Актёр
Саймон
Бейкер
- Актёр
Билл
Пуллман
- ББАктёр
Брент
Бриско
- Актёр
Мэттью
Мехер
- Сценарист
Джон
Кёрран
- ДТСценарист
Джим
Томпсон
- Продюсер
Эндрю
Итон
- КХПродюсер
Крис
Хэнли
- БЛПродюсер
Бредфорд
Л. Шлей
- ЛБПродюсер
Лили
Брайт
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Твердак
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- МЗОператор
Марсель
Зискинд