Убийца внутри меня (фильм, 2010) смотреть онлайн

Помощник шерифа Лу Форд – настоящий техасец из маленького городка. Неторопливый, дружелюбный и даже обаятельный, он скрывает внутри себя совсем другую личность - неумолимого душегуба, который убивает так же легко, как раскуривает сигару. И всю свою историю он словно сам себе и рассказывает, с интересом наблюдая, сумеют ли его коллеги найти истинного преступника. И будет ли, наконец, остановлен Лу на дороге Зла? Дороге, которую он не выбирал…

