Убийственная команда
Wink
Фильмы
Убийственная команда

Убийственная команда (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, The Kill Team
Боевик, Биография84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Молодой американский солдат в Афганистане обеспокоен поведением своего командира и сталкивается с моральной дилеммой.

Страна
США, Великобритания, Испания
Жанр
Военный, Боевик, Драма, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийственная команда»