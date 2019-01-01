Убийства в стиле Гойи
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Убийства в стиле Гойи

Убийства в стиле Гойи (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.32019, El asesino de los caprichos
Детективы, Триллеры96 мин18+

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Сюжет

Две сыщицы берутся за расследование серии убийств в самом богатом районе Мадрида. Погружаясь в детали, они выясняют, что преступник разыгрывает с жертвами страшный спектакль. На месте преступления маньяк воссоздает сюжеты полотен Франсиско Гойи…

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийства в стиле Гойи»

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