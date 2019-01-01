Убийства в стиле Гойи (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Две сыщицы берутся за расследование серии убийств в самом богатом районе Мадрида. Погружаясь в детали, они выясняют, что преступник разыгрывает с жертвами страшный спектакль. На месте преступления маньяк воссоздает сюжеты полотен Франсиско Гойи…



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