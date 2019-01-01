Убийства в стиле Гойи (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.32019, El asesino de los caprichos
Детективы, Триллеры96 мин18+
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Сюжет
Две сыщицы берутся за расследование серии убийств в самом богатом районе Мадрида. Погружаясь в детали, они выясняют, что преступник разыгрывает с жертвами страшный спектакль. На месте преступления маньяк воссоздает сюжеты полотен Франсиско Гойи…
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Херардо
Эрреро
- МВАктриса
Марибель
Верду
- АГАктриса
Аура
Гарридо
- Актёр
Роберто
Аламо
- ХГАктёр
Хинес
Гарсия Мильян
- ДГАктёр
Даниель
Грао
- РГАктриса
Рут
Габриэль
- АВАктёр
Антонио
Веласкес
- ТНАктёр
Тамар
Новас
- АФАктёр
Айтор
Фернандиньо
- ОПАктёр
Оскар
Пастор
- ААСценарист
Анхела
Армеро
- Продюсер
Херардо
Эрреро
- МБПродюсер
Мариэла
Бесуевски
- СДПродюсер
Себастьен
Деллуа
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ГХХудожница
Гара
Хамад
- ТФМонтажёр
Тереса
Фонт
- ДООператор
Дэвид
Омедес