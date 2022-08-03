Убийства в Оксфорде (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, The Oxford Murders
Триллер, Детектив103 мин18+
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О фильме
В Оксфорде неожиданно происходит целая серия загадочных убийств. Простой студент Мартин вместе с детективом — приверженцем логики и математики — начинает собственное расследование, вторгаясь во всe более и более любопытные закоулки знаменитого университета...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Алекс
де ла Иглесиа
- Актёр
Элайджа
Вуд
- Актёр
Джон
Хёрт
- ЛУАктриса
Леонор
Уотлинг
- Актриса
Джули
Кокс
- Актёр
Джим
Картер
- АКАктёр
Алекс
Кокс
- БГАктёр
Берн
Горман
- Актёр
Доминик
Пинон
- АМАктриса
Анна
Мэсси
- ДСАктёр
Дэнни
Сапани
- Сценарист
Алекс
де ла Иглесиа
- ХГСценарист
Хорхе
Геррикаэчеварриа
- ГМСценарист
Гильермо
Мартинес
- Продюсер
Херардо
Эрреро
- КЛПродюсер
Кевин
Лоудер
- ФРПродюсер
Франк
Рибьере
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- ПДХудожник
Пако
Дельгадо
- АЛМонтажёр
Алехандро
Ласаро
- КдОператор
Кико
де ла Рика
- РБКомпозитор
Роке
Баньос