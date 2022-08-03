Убийства в Оксфорде
Wink
Фильмы
Убийства в Оксфорде

Убийства в Оксфорде (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, The Oxford Murders
Триллер, Детектив103 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В Оксфорде неожиданно происходит целая серия загадочных убийств. Простой студент Мартин вместе с детективом — приверженцем логики и математики — начинает собственное расследование, вторгаясь во всe более и более любопытные закоулки знаменитого университета...

Страна
США, Великобритания, Испания, Франция
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийства в Оксфорде»