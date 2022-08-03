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Убитые молнией

Убитые молнией (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Убитые молнией
Фантастика, Драма62 мин18+

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О фильме

Женщина-антрополог исследует корни человеческой эволюции. Психическая травма детства, вызванная гибелью отца, командира подлодки, во Второй Мировой войне, периодически дестабилизирует ее состояние. Фантомы доисторического прошлого и насильственной смерти отца, сталкиваясь в подсознании ученой, рождают неожиданную теорию происхождения человека.

Страна
Нидерланды, Россия, Швейцария
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb