Убитые молнией (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Убитые молнией
Фантастика, Драма62 мин18+
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О фильме
Женщина-антрополог исследует корни человеческой эволюции. Психическая травма детства, вызванная гибелью отца, командира подлодки, во Второй Мировой войне, периодически дестабилизирует ее состояние. Фантомы доисторического прошлого и насильственной смерти отца, сталкиваясь в подсознании ученой, рождают неожиданную теорию происхождения человека.
СтранаНидерланды, Россия, Швейцария
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЕЮРежиссёр
Евгений
Юфит
- АААктёр
Александр
Аникеенко
- АМАктёр
Александр
Маскалин
- ВНАктриса
Вера
Новикова
- ОСАктриса
Ольга
Семенова
- ЕСАктриса
Елена
Симонова
- СЧАктёр
Сергей
Чернов
- ЮЗАктёр
Юрий
Зверлин
- ВНСценарист
Вера
Новикова
- НССценарист
Наталья
Скороход
- ЕЮСценарист
Евгений
Юфит
- ЭАСценарист
Эдгар
Аллан По
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ЕЮОператор
Евгений
Юфит