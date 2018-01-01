Wink
Фильмы
Убитые молнией
Актёры и съёмочная группа фильма «Убитые молнией»

Актёры и съёмочная группа фильма «Убитые молнией»

Режиссёры

Евгений Юфит

Евгений Юфит

Режиссёр

Актёры

Александр Аникеенко

Александр Аникеенко

Актёр
Александр Маскалин

Александр Маскалин

Актёр
Вера Новикова

Вера Новикова

Актриса
Ольга Семенова

Ольга Семенова

Актриса
Елена Симонова

Елена Симонова

Актриса
Сергей Чернов

Сергей Чернов

Актёр
Юрий Зверлин

Юрий Зверлин

Актёр

Сценаристы

Вера Новикова

Вера Новикова

Сценарист
Наталья Скороход

Наталья Скороход

Сценарист
Евгений Юфит

Евгений Юфит

Сценарист
Эдгар Аллан По

Эдгар Аллан По

Edgar Allan Poe
Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер

Операторы

Евгений Юфит

Евгений Юфит

Оператор