Убить миссис Тингл
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Убить миссис Тингл

Убить миссис Тингл (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Teaching Mrs. Tingle
Триллер, Драма91 мин18+

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О фильме

Всю свою жизнь Ли Энн Уотсон поступала правильно. Сейчас, заканчивая колледж, она мечтает об университете и должна стать лучшей выпускницей. Но на этом пути у нее оказывается одна преграда в лице миссис Тингл - преподавателя истории, которая ненавидит буквально всех.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убить миссис Тингл»