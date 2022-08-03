Убить миссис Тингл (фильм, 1999) смотреть онлайн

Всю свою жизнь Ли Энн Уотсон поступала правильно. Сейчас, заканчивая колледж, она мечтает об университете и должна стать лучшей выпускницей. Но на этом пути у нее оказывается одна преграда в лице миссис Тингл - преподавателя истории, которая ненавидит буквально всех.

