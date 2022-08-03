Убить миссис Тингл (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Teaching Mrs. Tingle
Триллер, Драма91 мин18+
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О фильме
Всю свою жизнь Ли Энн Уотсон поступала правильно. Сейчас, заканчивая колледж, она мечтает об университете и должна стать лучшей выпускницей. Но на этом пути у нее оказывается одна преграда в лице миссис Тингл - преподавателя истории, которая ненавидит буквально всех.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- КУРежиссёр
Кевин
Уильямсон
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актриса
Кэти
Холмс
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- БУАктёр
Бэрри
Уотсон
- МКАктриса
Мариса
Кохлан
- ЛСАктриса
Лиз
Стаубер
- ММАктёр
Майкл
Маккин
- МРАктриса
Молли
Рингуолд
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- ДПАктёр
Джон
Патрик Уайт
- КУСценарист
Кевин
Уильямсон
- Продюсер
Кэти
Конрад
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- МФПродюсер
Майкл
Финнелл
- СДХудожница
Сьюзи
ДеСанто
- ДЛХудожник
Дэниэл
Лорен Мэй
- ЕЗОператор
Ежи
Зелиньский
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл