Убить миссис Тингл
Актёры и съёмочная группа фильма «Убить миссис Тингл»

Режиссёры

Кевин Уильямсон

Kevin Williamson
Режиссёр

Актёры

Хелен Миррен

Helen Mirren
АктрисаMrs. Tingle
Кэти Холмс

Katie Holmes
АктрисаLeigh Ann Watson
Джеффри Тэмбор

Jeffrey Tambor
АктёрCoach Wenchell
Бэрри Уотсон

Barry Watson
АктёрLuke Churner
Мариса Кохлан

Marisa Coughlan
АктрисаJo Lynn Jordan
Лиз Стаубер

Liz Stauber
АктрисаTrudie Tucker
Майкл Маккин

Michael McKean
АктёрPrincipal Potter
Молли Рингуолд

Molly Ringwald
АктрисаMiss Banks
Вивика А. Фокс

Vivica A. Fox
АктрисаMiss Gold
Джон Патрик Уайт

John Patrick White
АктёрBrian Berry

Сценаристы

Кевин Уильямсон

Kevin Williamson
Сценарист

Продюсеры

Кэти Конрад

Cathy Konrad
Продюсер
Тед Филд

Ted Field
Продюсер
Майкл Финнелл

Michael Finnell
Продюсер

Художники

Сьюзи ДеСанто

Susie DeSanto
Художница
Дэниэл Лорен Мэй

Daniel Loren May
Художник

Операторы

Ежи Зелиньский

Jerzy Zielinski
Оператор

Композиторы

Джон Фриззелл

John Frizzell
Композитор